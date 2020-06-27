Belediye Başkanı Arı Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Rasim Arı, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Şifa Meydanı, Nejdet Ersan Parkı ve Nevşehir Kalesi çevresinde yürütülen altyapı, üstyapı, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını inceledi.

Beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte ilk olarak İstiklal Caddesi’ndeki Nejdet Ersan Parkı yenileme çalışmalarını denetleyen Arı, burada gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler aldı.

Birinci etabı geçtiğimiz ay tamamlanarak hizmete açılan parkın diğer bölümlerinin de kısa sürede tamamlanması ile birlikte bu alanın farklı bir güzelliğe bürüneceğini kaydeden Arı, kentteki diğer parklarda da yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Ardından Şifa Meydanı’na geçen Arı, burada Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından İl Özel İdare ekiplerince sürdürülen üstyapı çalışmalarını izledi.

Bölgede artan işyeri ve sağlık kuruluşu binalarının sayısı ile birlikte eski altyapının yetersiz kaldığını ve bu nedenle buradaki içme suyu ve kanalizasyon hattını yenilediklerini ifade eden Arı, “Bu bölgede altyapıdan kaynaklı ciddi bir sorun vardı. İnşallah uzun yıllar bir daha böyle bir sorun yaşanmayacak. Bunun yanında özellikle sağanak yağışlardaki su baskını ve yollarda meydana gelen su birikintilerini önlemek için ilk kez yağmur suyu hattı döşedik. Bu bölge bu sayede sağlam bir altyapıya kavuştu. Bundan sonrasında gerçekleştirilecek olan sıcak asfalt serimi ile birlikte yapacağımız çevre düzenleme çalışmaları ile buranın adeta çehresini değiştireceğiz.” dedi.

Başkan Arı son olarak belediye ekiplerinin Nevşehir Kalesi çevresindeki çalışma sahasını gezdi. Bir süre Nevşehir Kalesi içerisinde bulunan bayrak direğinin yenilenmesi çalışmalarını izleyen Başkan Arı, belediye çalışanları ile birlikte yeni bayrak direğinin montajının ardından ay yıldızlı Türk bayrağını göndere çekti.