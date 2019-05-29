Belediye Başkanı Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

Nevşehir’in farklı noktalarında belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları inceleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Beraberinde bazı birim müdürleri ile birlikte sahada devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Arı, çalışmaların son durumu hakkında da yetkililerden bilgiler aldı. Atatürk Bulvarı üzerindeki Gülbahçe, Hanım Konağı altındaki park alanı ve Fevzi Çakmak Caddesindeki yol çizgi ve yeşil alan çalışmalarını denetleyen Başkan Arı, karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

İncelemeler sonrası bir açıklama yapan Arı: “Biz bu millete hizmetkârlık yapmaya geldik. Milletimizin hayat kalitesini artırmayan hiçbir iş için vakit ve kaynak ayırmayacağız. Bahar ayları ile birlikte şehir merkezimizdeki parke taş bulunan yollarımızı bir yandan sıcak asfalt ile buluştururken bir yandan da altyapı konusunda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Nevşehir’in artık içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon gibi temel altyapı sorunlarında sıkıntı yaşayan mahallerimizi tamamen çözüme kavuşturacağız. Bunun yanın da bir yandan şehrimize yeni yeşil alanlar kazandırırken bir yandan da mevcut parkları yenileyerek daha modern hale getiriyoruz. Bu şehir için altyapıdan üstyapıya, trafikten toplu taşımaya, imardan, mimariye, çevreye, çocuktan kadına, engelliden yaşlıya, gençlikten spora, eğitimden kültüre yapacağımız daha çok işimiz var. Çünkü bizim derdimizde, sevdamızda Nevşehir” dedi.