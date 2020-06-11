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Belediye Başkanı Arı, Bu Akşam Canlı Yayında Vatandaşların Sorularını Yanıtlayacak
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tvnev stüdyolarından gerçekleştirilecek olan canlı yayında vatandaşların sorularını yanıtlayacak.
Nevşehir 11.06.2020, 15:21
Arı programda ayrıca Nevşehir Belediyesi’nin devam etmekte olan ve gerçekleştirilecek çeşitli projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.
Bu akşam saat 21.00’da başlayacak ve Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan ve test yayınlarına başlayan tvnev stüdyolarından gerçekleştirilen canlı yayında vatandaşlarla buluşacak olan Arı, göreve geldiği günden bu yana şehirde gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
tvnev’in Facebook ve Youtube hesaplarının yanı sıra Başkan Arı’nın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak olan programda Arı, vatandaşların yönettiği soruları da cevaplandıracak.