Belediye Başkanı Arı, Bu Akşam Canlı Yayında Vatandaşların Sorularını Yanıtlayacak

Arı programda ayrıca Nevşehir Belediyesi’nin devam etmekte olan ve gerçekleştirilecek çeşitli projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın gelenek haline getirdiği "Halk Günleri" buluşması bu kez sosyal medya platformunda gerçekleşecek.

Bu akşam saat 21.00’da başlayacak ve Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan ve test yayınlarına başlayan tvnev stüdyolarından gerçekleştirilen canlı yayında vatandaşlarla buluşacak olan Arı, göreve geldiği günden bu yana şehirde gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

tvnev’in Facebook ve Youtube hesaplarının yanı sıra Başkan Arı’nın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak olan programda Arı, vatandaşların yönettiği soruları da cevaplandıracak.