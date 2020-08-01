Belediye Başkanı Arı, Belediye Personelleriyle Bayramlaştı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı öncesinde belediye personelleriyle bir araya geldi. Pforzheim Parkı Nikah ve Düğün Salonu bahçesinde düzenlenen Nevşehir Belediyesi ailesinin bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları veren Arı, “Nevşehir için hep birlikte heyecanla çalışıyoruz" dedi.
Bayramlaşma programına Başkan Arı’nın yanı sıra eşi Melek Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir, birim müdürleri ve personeller katıldı.
Nevşehir Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarının altını çizen Arı, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi.
Tüm belediye çalışanlarının ve ailelerinin Kurban Bayramı’nı tebrik eden Arı, Nevşehir Belediyesi'nin nöbetçi ekiplerinin bayram tatilinde de görev başında olduğunu hatırlattı.
Nevşehir’in her geçen gün gelişen ve hızla büyüyen marka bir kent olduğunu ve bunda tüm belediye personellerinin katkısının bulunduğunu vurgulayan Arı, özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür etti.
“Nevşehir’in beklediği ve yapılması gereken hizmetler var. Belediye olarak ihtiyaç duyulan yatırımların hayata geçirilmesi için bayramdan sonra da tüm gücümüzle çalışacağız” diyen Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;