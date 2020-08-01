Belediye Başkanı Arı, Belediye Personelleriyle Bayramlaştı

Bayramlaşma programına Başkan Arı’nın yanı sıra eşi Melek Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir, birim müdürleri ve personeller katıldı.

Nevşehir Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarının altını çizen Arı, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tüm belediye çalışanlarının ve ailelerinin Kurban Bayramı’nı tebrik eden Arı, Nevşehir Belediyesi'nin nöbetçi ekiplerinin bayram tatilinde de görev başında olduğunu hatırlattı.

Nevşehir’in her geçen gün gelişen ve hızla büyüyen marka bir kent olduğunu ve bunda tüm belediye personellerinin katkısının bulunduğunu vurgulayan Arı, özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür etti.

“Nevşehir’in beklediği ve yapılması gereken hizmetler var. Belediye olarak ihtiyaç duyulan yatırımların hayata geçirilmesi için bayramdan sonra da tüm gücümüzle çalışacağız” diyen Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Halkımızın bize verdiği emanet büyük. Bu emaneti taşımak gerçekten zor. Bizler vatandaşlarımıza hizmet emanetini yerine getirirken sizlerle birlikte çalışıyoruz. Sizler bu şehre çok emek verdiniz. Sizlerin gayretiyle bu şehirde birçok başarıya imza attık. Sizler bizim sahadaki gözümüz kulağımızsınız. Kıymetinizin farkındayız. Sizler ne kadar iyi çalışılıp başarılı olursanız biz de o kadar başarılı oluyoruz. Hep birlikte Nevşehir için hızla ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.”