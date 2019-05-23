Belediye Başkanı Arı, Başsavcı İsmail Uçar’a Ziyaret

Nevvşehir Belediyespor’un Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşe Spor ile oynayacağı TFF 2. Lig'e yükselme play-off final müsabakası için İstanbul’a giden, Başkan Arı, burada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ı ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Belediye Meclis Üyeleri Esat Özaltın ve Hamza Köybaşı ile Nevşehirli iş insanı Sedat Uçar’ın da yer aldığı ziyarette İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’ndaki makamında bir süre Uçar ile sohbet eden Başkan Arı, Uçar’a görevinde başarılar diledi.

Arı: “Değerli hemşerilerimizin Nevşehir dışında aldıkları görevlerdeki başarıları bizleri de gururlandırıyor. Türkiye’nin birçok şehrinde görev alan Nevşehirli kıymetli hemşerilerimizi fırsat buldukça ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgilendiriyoruz.” dedi.

Uçar’da ziyaretlerinden dolayı Başkan Arı ve beraberindekilere teşekkür ederek ziyaretin anısına Arı’ya hediye takdiminde bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar daha sonra Belediye Başkanı Rasim Arı ve beraberindekilere İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nı gezdirdi.