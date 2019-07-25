Belediye Başkanı Arı, Ankara’da ziyaretlerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara’daki temasları sırasında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran’ı ziyaret etti.
Arı daha sonra Şırnak Valiliği görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aktaş’ı ziyaret etti. Aktaş’ın makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Arı, Aktaş’a yeni görevinde başarılar dileyerek Nevşehir’e davet etti.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Ankara’daki temasları sürüyor.