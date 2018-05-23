Belediye Başkan Yardımcılığına Mustafa Alevli Getirildi

Nevşehir Belediyesinde hizmet kalitesi ve çalışma enerjisinin artırılması amacıyla, bazı idari ve teknik kadrolarda görevlendirilmeler yapıldı.

Bu kapsamda Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen imzası ile yapılan atamaya göre, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığına Nevşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Alevli getirildi.

Alevli, Yusuf Kaya ve Oktay Şımarmaz’ dan sonra Nevşehir Belediyesi’nin 3. Belediye başkan yardımcısı oldu.

Öte yandan teşkilat yapısında da bir dizi değişiklikler gerçekleştirilen Nevşehir Belediyesi’nde, çeşitli hizmet birimlerinin müdürlerinde de bir dizi düzenlemeye gidildi.