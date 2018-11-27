Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'ya Sevgi Seli

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı gittiği, bulunduğu her ortamda sıcak ve samimi tavırları nedeniyle vatandaşlar tarafından oldukça ilgiyle karşılanıyor.

Arı yapmış olduğu açıkalama "Dostlar, Mevzuyu biraz toparlayıp anlatmak istiyorum. Kalpleri birbirine ısındıran yalnızca Allah'tır. Biz buna iman ediyoruz.. Rabbime sonsuz hamdolsun ki benim kalbime sizlerin sizlere de benim muhabbetimi nakşetti..Klişe olmaktan uzak duracağız. Kah Kahvehanelerde çayınıza ortak olacağız, kah otobüslerde yolculuğunuza..

Bizim tek derdimiz, evvele Cumhurbaşkanımızın yükünden bir katre olsun hafifletip sizin bizlere olan muhabbetinize ihanet etmemek üzere olacak. Başta sosyal medya olmak üzere sokaklarda ve caddelerde gösterdiğiniz muhabbet seli için tüm hemşehrilerime çok ama çok teşekkür ediyorum.

Bu yoğunlukta mesajlarına, aramalarına, etkileşimlerine yanıt veremediğim dostlar..Mesajlarınıza, aramalarınıza, tebrik ve muhabbet dolu etkileşimlerinizi bizzat kendim okuyup da cevap vermek istiyorum. Dolayısıyla gözden kaçan dostlar haklar helal edile.. Fakat, ani bir durum olmadığı müddetçe bundan böyle her gün, 17-19 saatleri arasında ofisimizde olacağım.

Bir sonraki program değişikliğine kadar dostlarımı her gün 17-19 saatleri arasında ofisimize çaya bekliyorum. Bu saatler dışında da ofisimizi boş bırakıp de çayımızı bayatlatmayacağınızı ümit ediyorum. Geceniz hayrolsun, Bereketi üzerimize olsun.." dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 10:04