Belediye Başkan Adayı Arı, başarılı sporcuyu evinde ziyaret etti

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, İstanbul’da katıldığı U14 Turkcell Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan Nevşehirli atlet Duran Sütveren'i ziyaret etti.



Başkan Adayı Arı, ziyarette yaptığı konuşmada, 12 yaşındaki atlet Duran Sütveren'in Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği Turkcell U-14 Salon Atletizm Salon Şampiyonası'nda Nevşehir’i başarıyla temsil ederek herkesi gururlandırdığını söyledi.



Rasim Arı, “Sporcumuzla kent olarak gurur duyduk”



"Atletizm yarışlarında dereceler alarak ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlayan genç kardeşimi bu anlamlı başarısından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Türk milli takım formasıyla da ülkemizide en güzel şekilde temsil edeceğine olan inancım tam. Maddi ve manevi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.



Arı: "Bizim Hayallerimizden biriside Sağlıklı nesil...!"



Nevşehirli gençleri sporla tanıştırmayı, spor alışkanlığı edindirmeyi ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı açıklamasında; "Atletizmde Şampiyon olan Duran Sütveren kardeşimizi tebrik edip hediyelerini takdim ettik. Şehre dair planlarımızdan birisi de genç sporcu kardeşlerimiz için yapacağımız Elit Sporcu Merkezi ile dünyaya meydan okuyacak marka sporcuları yetiştireceğiz !" dedi.



Arı: ''İnşallah Nevşehir'den yeni Anıllar, Duranlar ve Ömerler yetiştireceğiz''



Sağlıklı nesiller yetiştirmeyi kendilerine hedef edindiklerini dile getiren Nevşehir Belediye Başkan adayı Arı, “Güçlü ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyorsak, bunun yolu spordan geçiyor. Sporla, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutup, hayata bakışlarını olumlu yönde değiştirebiliriz. ” dedi.



Bizim Nevşehir hayallerimiz arasında yer alan projelerimiz içinde en önemlilerinden biri de spor ve spora verilen değerdir. Anneler babalar olarak çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla yetiştiremediğimiz sürece, topluma fayda sağlayamayız. Onları kötülüklerden uzak tutamayız. İnşallah 31 Mart'ta Belediye Başkanı seçilirsem, şehrimizde 'Elit Sporcu Merkezi' açacağız. Nevşehirli gençlerimizin hem zihin olarak hem de fiziki olarak gelişimini hedefleyerek, geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek arzusundayız. Bizim amacımız, donanımlı mahalleler ile hayat kalitesini yükseltmek.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 11:37