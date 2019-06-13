AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Bektaş Demir, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Belediye Meclis Üyesi seçilen ve Nevşehir Belediye Meclisinde 2. Başkan Vekili olarak görev yapan Bektaş Demir, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Yeni görevine 12.06.2019 tarihi itibariyle başlayan Bektaş Demir, 1968 Avanos doğumlu. Demir, evli ve 3 çocuk babası.