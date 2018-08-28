Bekleyiş sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Tarihi kalesi ve kayadan oyma butik otelleri ile bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri konumundaki Uçhisar’a çirkin bir görünüm veren Cevizli mevkiindeki barakaların ortadan kaldırılması bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de en büyük beklentisi durumunda.

Yıllardır gündeme gelmesine karşın bir türlü gerçekleştirilemeyen projenin eski Belediye Başkanı Osman Süslü’nün de yeniden göreve seçilmesi durumunda yeni dönemdeki en önemli hedeflerinden biri olarak ortaya çıktığı gözlemlenmişti.

Bölgedeki SİT sorununa takıldığı gözlenen Cevizli mevkiindeki derme çatma barakaların kaldırılarak bölgenin dokusuna uygun yeni alışveriş alanlarının inşasını bölge insanı da sabırsızlıkla bekliyor.