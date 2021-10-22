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Beklenen Konser Cumartesi Akşamı Saat 19.30’da
Nevşehir Belediyesi tarafından Cumartesi günü akşam sevilen müzik grubu Gece Yolcuları’nın katılacağı ücretsiz halk konseri düzenlenecek.
Nevşehir 22.10.2021, 15:45
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürflüğü tarafından düzenlenen konser 23 Ekim Cumartesi günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu arkasındaki TÜİK Meydanı’nda gerçekleştirilecek.
Konser için Cumartesi günü akşam saat 18.00’da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bankamatikler önünden ücretsiz servis araçları kaldırılacak.