Bekir Develi Söyleşi ve İmza Programında Nevşehirli Okurlarıyla Buluştu

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Fuarı devam ediyor.

3 Aralık Cuma günü açılan ve Türkiye’nin en seçkin yayınevlerinin katıldığı kitap fuarı ile birlikte ünlü yazar ve şairler Nevşehirliler ile buluşuyor.

Daha önce Serdar Tuncer ve Çağlayan Yılmazer’in imza ve söyleşi programları ile katıldığı fuar etkinliklerinin yeni konuğu Bekir Develi oldu.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi ve imza programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Develi, gerek kendi hayatından verdiği örnekler gerekse anlattığı hikâyelerle gençlerin farklı bir bakış açısı geliştirerek hayata yaklaşımlarının daha olumlu olması gerektiği üzerinde durdu. Bir şeyi elde etmek için mücadele vermek gerektiğini vurgulayan Develi, ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Ünlü isim söyleşinin ardından kitaplarını Nevşehirli hayranları için imzalayacak.

Program sonunda Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ilk kitabı ‘Allah Cümle’mizi Korusun’ un ardından Hayati İnanç ile birlikte çıkardığı ‘Herkes İçin Siyer’ isimli kitabı büyük ilgi gören Develi’ye teşekkür ederek günün anısına çini bir tabak hediye etti.

Kitap Fuarı ile birlikte konuk ettikleri yazarlar için düzenlenen imza ve söyleşi programlarına Nevşehirlilerin yoğun ilgisinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Savran, önümüzdeki günlerde birçok ünlü ismin de Nevşehirliler ile buluşacağını müjdeledi.