Bekir Develi Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı’nın Konuğu Oluyor

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Fuarı devam ediyor.

3 Aralık Cuma günü açılan ve Türkiye’nin en seçkin yayınevlerinin katıldığı kitap fuarı ile birlikte ünlü yazar ve şairler Nevşehirliler ile buluşuyor.

Daha önce Serdar Tuncer ve Çağlayan Yılmazer’in imza ve söyleşi programları ile katıldığı fuar etkinliklerinin yeni konuğu 6 Aralık Pazartesi akşamı Bekir Develi olacak.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan program saat 19.30’da başlayacak.

Ünlü isim söyleşinin ardından kitaplarını Nevşehirli hayranları için imzalayacak.

Develi, çeşitli kanallarda 600 bölüme yakın gezi, belgesel ve yarışma programlarının yanı sıra 7 yıl boyunca TRT ekranlarında Ramazan Sevinci adlı programın sunuculuğunu üstlendi ve ilk kitabı ‘Allah Cümle’mizi Korusun’ u 2018 yılında çıkartarak ardından Hayati İnanç ile birlikte ‘Herkes İçin Siyer’ isimli kitaba imza attı.