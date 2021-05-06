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Bekdik Mahallesinde yapılan bin 410 TOKİ konutu için kura çekimi yapılacak
Nevşehir Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Bekdik Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen 1410 konut için 25 Mayıs Salı günü hak sahipleri arasında konut belirleme kurası çekilecek.
Nevşehir 06.05.2021, 12:08
Nevşehir Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Bekdik Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen 1410 konut için 25 Mayıs Salı günü hak sahipleri arasında konut belirleme kurası çekilecek.
inşa ettirilen; 382 adet 2+1 ve 1028 adet 3+1 konut için daha önce başvuruda bulunan hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası’nın 25 Mayıs 2021 Salı günü, Saat 11:00’de gerçekleştirileceğini belirten yetkililer çekilişin TOKİ’nin FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarından canlı yayınlanacağını açıkladı.Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 01 Haziran - 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında, T.Halk Bankası A.Ş Nevşehir / Merkez Şubesi nezdinde imzalanacak.