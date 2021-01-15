Bein Sports “Futbolun Şehirleri” Programı Nevşehir’de Çekildi

Türkiye’nin birçok ilini gezerek şehirlerle bütünleşen futbol takımlarının hikayelerini ekranlara yansıtan Bein Sports, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir’e konuk oldu.

“Futbolun Şehirleri” programında hem Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik bölgeleri görüntülendi, hem de kentin 3. Lig’deki temsilcisi Nevşehir Belediyespor ile ilgili birbirinden ilginç röportajlara imza atıldı.

Uras Çanakcı’nın hazırladığı ve Barbaros Çıdal’ın sunduğu programda, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da Nevşehir Belediyesi’nin spor projelerini açıkladı.

2021 Avrupa Spor Kenti seçilen Nevşehir’e kazandırılacakları yeni spor kompleksi ve amatör sporculara verdikleri destekleri ünlü sunucu Barbaros Çıdal’a anlatan Başkan Arı, spor kamuoyuna da önemli mesajlar verdi.

Çekimleri tamamlanan programda ayrıca Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve kırmızı beyazlı taraftarlarla da röportajlar yapıldı.

Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin meşhur lezzetlerinin, büyüleyici güzelliklerinin tanıtıldığı Futbolun Şehirleri, 21 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Bein Sports 2 kanalında yayınlanacak.