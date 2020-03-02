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Bazı Mahallelerde Su Kesintisi

Nevşehir’deki eski asbestli su borularından oluşan ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelere akşam saatlerine kadar su verilemeyecek.

Nevşehir 02.03.2020, 11:58
Bazı Mahallelerde Su Kesintisi
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Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hatlarında meydana gelen arızaya Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından müdahale edildiği ve arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Söz konusu arıza nedeniyle Cevher Dudayev, 20 Temmuz, Sümer, Emek, Bahçelievler, Yeni, 2000 Evler, Güzelyurt, 15 Temmuz, Esentepe ve 350 Evler Mahalleleri’ne akşam saatlerine kadar su verilemeyeceğini belirten Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, arızanın kısa süre içerisinde giderilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

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