Bayrak Yürüyüşü borsa kavşağından başlayacak

NEVŞEHİR(MHA) Mazlum soydaşlarımızın yaşadığı sıkıntı, esaret ve işkencelere karşı dünya kamuoyunun suskunluğuna rağmen Nevşehir halkı, Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın “Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır” hadisi şerifini düstur edinerek, zalime lanet yağdırıp, Doğu Türkistan halkına yalnız olmadıklarını ilan edecek.

Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenecek olan, Türkiye Gençlik Vakfı Nevşehir İl Temsilciliği (TÜGVA) ve Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER)’in destek verdiği “Bayrak Yürüyüşü” 20 Ekim Cumartesi günü saat 13:00’te Borsa Kavşağı (Köprübaşı)ndan başlayacak.

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin de katılacağı programda, “Al Bayrak ve Gök Bayrak”ın tek vücut olduğu gözler önüne serilecek.

Nevşehir İHH Başkanı Baki Öncel yaptığı açıklamada, mazlum kardeşlerimiz konusunda gönlü dertli, kalbi yaralı tüm vatandaşları büyük yürüyüşe davet etti.

Öncel, Bayrak yürüyüşünün Borsa Kavşağı’ndan başlayıp, Diriliş Meydanı’na kadar devam edeceğini, meydanda ise Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk’ün konuşma yapacağını belirtti.

Haydi Nevşehir, Doğu Türkistanlı Kardeşlerimize Destek Olma Vakti.

Zulme Susmamak İçin Tüm Nevşehir Halkı Davetli.