Bayanlara yönelik Mevlid Kandili programı gerçekleştirildi

NEVŞEHİR(MHA) İslam’ın tebliğcisi, hak ve hakikatin temsilcisi, dünya ve ahiretin efendisi, rehberimiz, en güzel örneğimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı teşriflerinin yıl dönümü vesileyle kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Hacı Rasim Uzer Camii’nde kadınlara yönelik program düzenlendi.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının davet edildiği programa, Üsküdar Vaizi Selva Özalbaş, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Vaiz Asuman Turğut, Kur’an kursu öğreticileri ve öğrencileri katıldı.

Öğle namazı sonrası başlayan programda Nevşehir İl Müftülüğü Kur’an kursu hocaları tarafından Kur`an-ı Kerim, salâvatlar, tekbirler ve ilahilerin okunduğu Mevlit Kandili Özel Programı Üsküdar Vaizi Selva Özalbaş’ın “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” konulu sohbeti ile devam etti.

Yapılan hatm-i şeriflerin duasından sonra program sona erdi.