‘Bavul’ Adlı Tiyatro Oyunu Bu Akşam Kültür ve Sanat Merkezinde Sahnelenecek

Nevşehir’de kültür ve sanatın kalbinin attığı ve son dönemde birçok tiyatro, oyun, gösteri ve konsere ev sahipliği yapan Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde bu akşam saat 19.30’da “Bavul’’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Yapımcılığını Osman Genç’in üstlendiği ve yönetmenliğini Levent Tülek’in yaptığı oyunda, sahnelerin usta isimlerinden Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent yer alacak.

Senaryosunu Sam Bobrick’in yazdığı ‘Bavul’, günümüz insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları esprili bir şekilde ele alıyor. Oyunda zıt iki karakterin çılgın, delice, kahkaha dolu karşılaşmalarına değiniliyor. Hikâye; çaresiz ve huysuz bir adamın, havaalanında bavulunun yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışmasıyla başlayıp, ilginç ve komik olaylarla devam ediyor.

Sanatseverlerin büyük ilgi göstermelerinin beklendiği oyuna biletsiz ve 12 yaş altı çocuklar kabul edilmeyecek.