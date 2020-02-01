Son Dakika
‘Bavul’ Adlı Tiyatro Oyunu Bu Akşam Kültür ve Sanat Merkezinde Sahnelenecek
Sahnelendiği illerde büyük ilgi gören ‘Bavul’ adlı tiyatro oyunu Nevşehir Belediyesi Tiyatro Geceleri etkinliği çerçevesinde bu akşam Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde Nevşehirli sanatseverle buluşacak.
Nevşehir 01.02.2020, 13:50
Nevşehir’de kültür ve sanatın kalbinin attığı ve son dönemde birçok tiyatro, oyun, gösteri ve konsere ev sahipliği yapan Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde bu akşam saat 19.30’da “Bavul’’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.
Yapımcılığını Osman Genç’in üstlendiği ve yönetmenliğini Levent Tülek’in yaptığı oyunda, sahnelerin usta isimlerinden Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent yer alacak.
Sanatseverlerin büyük ilgi göstermelerinin beklendiği oyuna biletsiz ve 12 yaş altı çocuklar kabul edilmeyecek.