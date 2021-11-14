Batman Maçı Açık Tribün Biletleri 5 TL’ den Satılacak

Nevşehir Belediyespor’un hafta sonu evinde oynayacağı Batman Petrol Spor müsabakası için kırmızı beyazlı yönetim açık tribün bilet fiyatlarının 5 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Yönetim; grubun iki güçlü ekibinin karşı karşıya geleceği müsabaka için maç günü bilet alacak olan ilk bin 50 kişiye ise Nevşehir Belediyespor atkısı hediye edileceğini duyurdu.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, 14 Kasım Pazar günü Gazi Stadı’nda grubunda namağlup lider olan Batman Petrol Spor ile karşılaşacak.

Ligin zirvesi için büyük önem taşıyan müsabaka öncesinde kendi evinde taraftarlarının da desteği ile galip gelmek isteyen kırmızı beyazlı yönetim açık tribün için bilet fiyatlarını 5 TL’ye düşürdü.

Başta Meterisliler Taraftar Grubu olmak üzere Nevşehir Belediyespor’a gönül veren tüm Nevşehirlilerin büyük ilgi göstermesi beklenen müsabaka Pazar günü saat 13.00’da başlayacak.

Bu önemli müsabaka öncesinde Nevşehir Belediyespor’dan yapılan açıklamada maç günü bilet alacak olan ilk bin 50 taraftara kırmızı beyazlı kulübün atkısının hediye edileceği duyuruldu.

Tüm taraftarları Pazar günü Gazi Stadı’na davet eden Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, maça mutlak 3 puan parolası ile çıkacakları söyledi.

Son iki maçta aldığı 6 puan ile puanını 18’e yükselten ve grubunda 5. sırada yer alan takımlarının hafta sonu hem liderin namağlup unvanına son vermek hem de galibiyet serilerini sürdürmek istediğini kaydeden Dirikoç, “Hem teknik heyetimiz hem de oyuncularımız maç için hazır. Hocamız ve oyuncularımız 3 puana inanıyor. Oyuncularımız maç günü bunun için ellerinden gelenin en iyisini yaparak terlerinin son damlasına kadar savaşacak. Maç günü en büyük avantajımız ise taraftarlarımız olacak. Kırmızı beyazlı kulübe destek veren taraftarlarımızdan bu maçta da 90 dakika desteklerini bekliyoruz.” dedi.