Başsavcı Şahin'den Borsa Başkanı Salaş'a veda ziyareti

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'a veda ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ziyarette yaptığı konuşmasında, Nevşehir'de yaklaşık 4 yıl görev yapmanın onurunu yaşadığını vurguladı.

Nevşehir'deki kurum ve kuruluşlarla birlik içinde çalışıldığını belirten Şahin, görevi süresince desteğini esirgemeyen Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'a ve Nevşehirlilere teşekkür etti.

Başkan Salaş ise, 2021 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Altuğ Kürşat Şahin'e hayırlı olması ve başarılarının devamı dileğinde bulunarak, Nevşehir’de yapmış oldukları başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Başkan Salaş, günün anısına Başsavcı Şahin’e plaket takdim etti.