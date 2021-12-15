Başkentteki Nevşehirliler yalnız değil

NEVŞEHİR(MHA) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında özel kalem müdür yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Erol'u ziyaret eden Dernek başkanı Ziya Ağca, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı değerli hemşehrimiz Mustafa Erol ile tanışıp Ankara'da kurmuş olduğumuz Genç Nevşehirliler Derneğimiz hakkında verimli konuşmalar gerçekleştirdik. Bizlere gönlünü açan ve ilgiyle karşılayan hemşehrimize teşekkür ederiz" dedi.