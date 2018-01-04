Başkent müdavimleri bir arada

Nevşehir’in yetiştirdiği siyasetçiler, milletvekili yapıp Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiği, iki dönemden sonra Vekil emekli maaşı almaya hak kazanan dört ismin yanında 8 yıl belediye başkanlığının ardından kendisi de başkentin müdavimleri arasına katılan Ürgüp eski belediye başkanı Bekir Ödemiş mecliste buluştu.

4 Dönem Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Partide Nevşehir milletvekilliği yapan Mehmet Elkatmış’ın yanı sıra, 5 dönem Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisinden Milletvekilliği yapan Esat Kıratlıoğlu, Anavatan Partisinden bir dönem milletvekilliği yapan ve daha sonrasında partinin genel sekreterliği görevinde bulunan Abdülkadir Baş, biri Doğru Yol Partisinden, diğeri ise AK Partiden iki dönem milletvekilliği yapan Osman Seyfi ile 8 yıl süreyle CHP’den Ürgüp belediye başkanlığı yapmış olan Bekir Ödemiş bir araya gelip geçmişi yad ettiler.