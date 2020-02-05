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Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 1 kişi yakalandı
Nevşehir’de yapılan ehliyet sınavında başkasının yerine sınava girdiği tespit edilen 1 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Nevşehir 05.02.2020, 12:31 05.02.2020, 13:40
Nevşehir’de yapılan ehliyet sınavında başkasının yerine sınava girdiği tespit edilen 1 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
M.B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Resmi Belgede Sahtecilik, 6114 sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi hizmet hakkında kanununa muhalefet etmek ve başkasına ait kimlik veya kimlik bilgisinin kullanılması suçlarından adli işlem yapılarak mevcutlu olarak Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.