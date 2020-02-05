Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 1 kişi yakalandı

Nevşehir’de yapılan ehliyet sınavında başkasının yerine sınava girdiği tespit edilen 1 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Endüstri Meslek Lisesi’nde düzenlenen ehliyet sınavında A.C.’nin yerine para karşılığında sınava girdiği tespit edilen 41 yaşındaki M.B. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.B. emniyetteki ifadesinde, 750-850 TL Karşılığında sınava girdiğini, bu şekilde geçimini sağladığını, daha öncede bir çok kez başkalarının yerine sınava girdiğini, kimi sınavlarda yakalandığını, yakalanmadığı sınavlardaki yerine girdiği kişileri hatırlamadığını söyledi. Olayda ele geçirilen A.C. adına düzenlenen nüfus kimlik kartı Kriminal polis Laboratuvarına uzmanlık raporu için gönderildi.

M.B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Resmi Belgede Sahtecilik, 6114 sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi hizmet hakkında kanununa muhalefet etmek ve başkasına ait kimlik veya kimlik bilgisinin kullanılması suçlarından adli işlem yapılarak mevcutlu olarak Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.