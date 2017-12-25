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Başkan Yürekli gençlere cesaret verdi

Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanlığının düzenlediği Cuma meclisi sohbetlerine konuk olan Özkonak Belediye Başkanı İlker Yürekli, yerel yönetimlerde gençliğin öneminden bahsetti.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:36
Başkan Yürekli gençlere cesaret verdi
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Tüm dünyanın ve Müslüman aleminin gözünün üzerinde bulunduğu bir ülkede yaşayan Türk gençliğinin neler yapabileceğini 15 Temmuz darbe girişiminde açık ve net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkat çeken Özkonak belediye başkanı İlker Yürekli, gençlere cesaretli ve ilkeli olmaları yönünde önemli tavsiyelerde bulundu.

Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanlığı binasında düzenlenen sohbet programına Şube Başkanı Gürbüz Dinç’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, Genç Birlik yönetimi ile çok sayıda genç katıldı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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