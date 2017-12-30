Başkan Yıldız, Ürgüp’ün yeni devlet hastanesini gezdi

"Allah Devletimize zeval vermesin" diyen Başkan Yıldız, "Hastanenin ilçemize kazandırılmasında, yapımında ve bugünkü halini almasında tüm Ürgüplü vatandaşlarım adına başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, önceki dönemde Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ'a, ve şimdiki Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan'a Nevşehir Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Açıkgöz'e, Sayın Murat Göktürk'e ve Sayın Ebubekir Gizligider'e, önceki dönem Milletvekilimiz Sayın Ahmet Erdal Feralan'a, Ak Parti İl Teşkilatımıza, İlçe Teşkilatımıza, kısacası her kademede emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Açıldığında vatandaşlarımız da görecek, 5 yıldızlı otel kalitesinde hiç bir şeyden kaçınılmadan, son teknolojik imkanlar kullanılarak vatandaşlarımız için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Çevre düzeni, giriş yolları, oto park alanları gibi alanların da belediye imkanları ile yapıldığını söyleyen Yıldız, Hastane çevresine yüzlerce ıhlamur ve çeşitli cinslerde fidan diktiklerini söyledi. Yıldız, son temizliğinin de belediye personeli tarafından yapıldığını vurgulayarak, işçilerimiz kendi evleri gibi hastaneyi baştan aşağı vatandaşlarımıza hazır hale getiriyor her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. diyerek sözlerini tamamladı.

Ak Parti İlçe Başkanı Ali Özer'in muhtarlar toplantısında belirttiği gibi yeni devlet hastanesi hasta kabulüne 1 ay içerisinde başlayacak.