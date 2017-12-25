Başkan Yıldız, Karayolları bölge müdürünü ziyaret etti

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız; "Ürgüp İlçe sınırlarımız içinde bulunan Karayolları ağı ile ilgili öneri ve görüşlerimizi Karayolları 6.Bölge Müdürümüz Sayın Şenol Altıok ile Paylaştık. Oldukça verimli bir görüşme oldu. İlgi ve destekleri için kendilerine şahsım ve tüm Ürgüplü hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi.

Karayolları 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok ise, Ürgüp ilçesinde yaşanılan sorunlar konusunda gereğinin yapılacağını ve her türlü çözümün üretileceğini ifade etti.