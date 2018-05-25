Başkan Yıldız Aksalur’daki çalışmaları yerinde inceledi

Çok amaçlı salon olarak hizmet verecek eski okul binasının bahçe ve peyzaj düzenlemesi ile kilitli beton parke çalışmalarının başladığını söyleyen Başkan Yıldız, "Kısa sürede tamamlanacak olan çok amaçlı semt konağı önünde bu ramazan ayında Aksalurlu vatandaşlarla iftar yapacağız inşallah." dedi.

Aksalurlu vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, 24 Haziran seçimlerinde Aksalur'un kararlığının tam olduğunu gördüğünü söyledi. "Özellikle hanım kardeşlerimiz kararını çoktan vermiş. Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı Başkan yapacaklarını ifade ediyorlar." dedi.