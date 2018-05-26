Başkan Yiğit AK Partili adaylarla omuz omuza

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’in yanı sıra milletvekili adayı Yücel Menekşe, İl Başkanı M. Rauf Yanar, Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit, il, ilçe ve belde teşkilatı yöneticilerinin de katıldıkları toplantıda AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, Nevşehir’de 3-0 geleneğinin neden devam etmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede istikrarın devam etmesi için AK Partinin 24 Haziran seçimlerinde başarılı olması gerektiğini söyleyen Gizligider’e Milletvekili adayı Yücel Menekşe, İl Başkanı M. Rauf Yanar ve Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit’te destek verici ifadelerde bulundular.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)