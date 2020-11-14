Başkan Yanar'ın STK ziyaretleri sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici ve Muhasebeciler Odası Başkanı Şerafettin Arslan'ı ziyaret eden AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, her iki odanın çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı, istişarelerde bulundu.

Oda başkanları Dipici ve Arslan il başkanı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.