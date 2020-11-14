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Başkan Yanar'ın STK ziyaretleri sürüyor

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar bir yandan ilçe teşkilatları ve esnaf ziyaretlerini sürdürürken diğer yandan da sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor.

Nevşehir 14.11.2020, 17:22
Başkan Yanar'ın STK ziyaretleri sürüyor
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NEVŞEHİR(MHA) Beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici ve Muhasebeciler Odası Başkanı Şerafettin Arslan'ı ziyaret eden AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, her iki odanın çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı, istişarelerde bulundu.

Oda başkanları Dipici ve Arslan il başkanı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

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