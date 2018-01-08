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Başkan Yanar'ın en büyük destekçisi olacak

AK Parti de hafta sonunda yapılan il kongresinin ardından yönetim 30 kişiye indirildi

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:03
Başkan Yanar'ın en büyük destekçisi olacak
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Yeni yönetimde kimlerin olacağı, eski yönetimden kimlerin yeni kadro da yer alacağı merak konusu iken, AK Partinin yeni il yönetiminde yer alan Tevfik Ekici ismi dikkatlerden kaçmadı.

5 dönemdir AK Parti il yönetimindeki yerini koruyan, göreve gelen il başkanlarının vazgeçemediği isimlerin başında gelen Simtel Matbaası, Muşkara ve Kapadokya gazetelerinin ortağı Tevfik Ekici, bunca senedir edindiği siyasi tecrübesiyle yeni dönemde İl Başkanı M. Rauf Yanar’ın en büyük destekçisi olmaya devam edecek.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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