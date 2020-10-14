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Başkan Yanar başarıyı ödüllendirdi

Türkiye'nin en genç AK Parti İl Başkanlarından biri olan M. Rauf Yanar, kendisi gibi AK Partiye gönül vermiş, bu yolda bıkmadan, usanmadan, yılmadan çalışan gençlerin bu gayretlerini ödüllendirmeyi ihmal etmedi.

Nevşehir 14.10.2020, 20:25
Başkan Yanar başarıyı ödüllendirdi
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NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp ilçe başkanlığını ziyaret ederek İlçe gençlik kolları başkanlığına son dönemlerde üye kayıtlarında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Başkan Yanar, gençlik kolları başkanı ve yönetimini kutladı.  

Yanar, "Ürgüp İlçe Başkanlığımızda AK kadrolarımızla bir araya gelerek hasbihal ettik. Ürgüp’ümüzde Ak Parti ailemize 910 üye kazandıran çalışkan ilçe teşkilatıma teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.  

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