Başkan Yanar başarıyı ödüllendirdi

NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp ilçe başkanlığını ziyaret ederek İlçe gençlik kolları başkanlığına son dönemlerde üye kayıtlarında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Başkan Yanar, gençlik kolları başkanı ve yönetimini kutladı.

Yanar, "Ürgüp İlçe Başkanlığımızda AK kadrolarımızla bir araya gelerek hasbihal ettik. Ürgüp’ümüzde Ak Parti ailemize 910 üye kazandıran çalışkan ilçe teşkilatıma teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.