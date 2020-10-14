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Başkan Yanar başarıyı ödüllendirdi
Türkiye'nin en genç AK Parti İl Başkanlarından biri olan M. Rauf Yanar, kendisi gibi AK Partiye gönül vermiş, bu yolda bıkmadan, usanmadan, yılmadan çalışan gençlerin bu gayretlerini ödüllendirmeyi ihmal etmedi.
Nevşehir 14.10.2020, 20:25
NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp ilçe başkanlığını ziyaret ederek İlçe gençlik kolları başkanlığına son dönemlerde üye kayıtlarında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Başkan Yanar, gençlik kolları başkanı ve yönetimini kutladı.