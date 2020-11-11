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Başkan Yanar Acıgöl'deydi

AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, Acıgöl ilçesinde esnaf ziyaretleri yaparak, ilçe teşkilat toplantısına katıldı.

Nevşehir 11.11.2020, 10:48
Başkan Yanar Acıgöl'deydi
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NEVŞEHİR(MHA) Acıgöl'de hem esnafların hem de vatandaşların sorunlarını ve taleplerini bizzat yerinde alan Başkan Yanar, "İlçe ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. AK kadrolarımız ile önce esnafımızla hasbihal edip ardından da İlçe toplantımıza katıldık. Ailemize 1154 üye kazandıran teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.  

Söz konusu ziyaretlere Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş'ta katıldı.  

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