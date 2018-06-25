Başkan Türker’den teşekkür

bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, Başbuğunun işaret ettiği, liderin gösterdiği tüm kurum ve kuruluşlara sahip çıkacaklarını, yılmadan yıkılmadan mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen Başkan Ali Türker mesajında; “Kaybetmek yenilmek olsaydı Hz. Hüseyin'in değil Yezit'in yanında olurduk. Camiamıza gönül veren destek olan kıymetli Ülkü Ocaklı kardeşlerim başta olmak üzere herkese Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı olarak teşekkür ederiz. Millet iradesini göstermiş herkes kendine yakışanı yapmıştır. Bizler bu milletin milliyetçileri olarak milletimizin, devletimizin her zaman yanında ve emrinde olmaya devam edeceğiz .Alparslan Türkeş'in evlatları olarak Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkü Ocakları ve Başbuğumuzun işaret ettiği, liderimizin gösterdiği tüm kurum ve kuruluşlarımıza sahip çıkacak yılmadan yıkılmadan mücadelemize devam edeceğiz.

Ülkemize, şehrimize, değerlerimize ve bu şehrin öz evladına her zaman olduğu gibi her durum ve şartta sahip çıkıp destek olacağız.” dedi.