Başkan Türker’den gençlere seçim çağrısı

Oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Başkan Ali Türker, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bulunan öğrencilere çağrı yaparak, oylarını Nevşehir’de kullanmalarını istedi.

Güzide şehir olan Nevşehir içi omuz omuza verilmesi gerektiğini söyleyen Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, “Bir oy neyi değiştirir” zihniyetini artık bir kenara bırakmanın zamanı geldiğini söyledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir" sözlerini de açıklamalarına ekleyen Başkan Türker yerel seçimlerin hayırlara vesile getirmesini diledi.

Başkan Türker açıklamasında şunlara değindi; “Yaklaşan yerel seçimlerde vatandaşlık görevimiz olan oy kullanmak için Nevşehir’imizin üniversitelerinde eğitim görmekte olan genç kardeşlerimizi ikametlerini Nevşehir'e aldırmaya davet ediyorum. Türkiye’mizin geleceği olan gençlerimiz, Atatürk'ün bütün ümidinin sizde olduğunu unutmayın. "Bir oy neyi değiştirir ki?" demeyin. Demokratik hakkınıza sahip çıkın ve havasını soluduğumuz güzide şehrimizin geleceğinde de söz sahibi olun.”