Başkan Türker’den çok çarpıcı açıklamalar
Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, gündem yaratacak çok çarpıcı açıklamalara değinerek, Ülkü Ocakları’nın kapatılmaya ya da bir yolla engellenmeye çalışılacak bir kurum veya birey olmadığını söyledi.
Ülkü Ocakları kimlik bulunan kutlu bir dergah olduğunun altını çizen Başkanı Ali Türker, “Kuruluş gayesi İslam ahlak ve fazileti ile Türklük gurur ve şuuru doğrultusunda gençler yetiştirmektir. Bu bilinçteki gençlerin hak din İslam’a ve Türk milletine hizmet etmesine vesile olmaktır.” dedi.
Ülkü Ocakları bir grup veya bir güruhun karşısına çıkartılmak için oluşturulmuş bir kurum olmadığa da değinen Başkan Türker, “Kendi şahsına münhasır özellikleri olan, yegane maksadı Müslüman Türk Milletinin geleceğini, geçmişine bağlı olarak tesis etme mefkûresi olan şanlı bir kurumdur.
Ülkü Ocaklarının geçmişte bu ülkeyi bölmek isteyenlere "DUR!" diyen kudretli ses, Musul'da ağlayan ananın gözyaşını silen el olduğuna vurgu yapan Nevşehir ülkü Ockaları Başkanı Ali Türker, “İslâm'a yıllarca sancaktarlık yapmış ve yapacak bu milletin içindeki kadifeye sarılmış çelik yumruktur! Ülkü Ocakları'nın sesi, gecenin alacakaranlığını parçalayan Bilal-i Habeşi'nin sesidir.
Ülkü Ocakları'nın karşısında olan, Ülkü Ocakları'nı yok etme hayali kuranlar, geçmişte nasıl Müslüman Türkün karşısında olanlar olduğu gibi bugün de bizatihi kendileridir.
Lakin bilinmesi gereken şudur ki; biz kapatılmaya ya da bir yolla engellenmeye çalışılarak durdurulabilecek bir kurum veya bireyler değiliz! Hiç olmadık ve olmayacağız! Ecnebi güruhun anlamadığı; değil engellemeye çalışmak, bizim canımızı alsalar Ülkücü harekete yine engel olamazlar! Çünkü biz bir ölür bin diriliriz! Kahrolsun şer odakları Yaşasın Ülkü Ocakları!” dedi.