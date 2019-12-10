Başkan Türker, yılın fotoğraf oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen “yılın fotoğrafları” oylamasında Haber Kategorisinde Nevşehirli gazeteci Behçet Alkan’a destek yağıyor.

Son olarak MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’de oyunu Behçet Alkan’ın çektiği “Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü” isimli fotoğrafa vermişti. Bahçeli’nin ardından Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve yönetimi de oyunu kullandı. Ülkü Ocakları heyeti Alkan’ın fotoğrafına oyunu kullandı.