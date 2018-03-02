Başkan Türker, taziye mesajı yayınladı

Türkiye, Afrin’den gelen 8 şehit haberi ile büyük bir üzüntüye büründü. Türk Silahlı Kuvvetleri 40 günü geçkin bir süredir Suriye’nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı Operasyonlarından acı haber geldi. Hainler kalleşçe kurduğu tuzakta 8 askerimiz şehit olurken, 13 askerimiz de yaralandı.

Bu acı haberin ardından Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker taziye mesajı yayınladı.

Başkan Türker mesajında; Afrin’de Kahraman askerimiz ülkemizin birlik ve beraberliği için 40 günü aşkın bir süredir hanilerin temizlenmesi için mücadelesini sürdürmektedir. Bugün hainler kalleşçe kurdukları tuzak sonucu 8 askerimiz şehit olurken, 13 askerimiz de yaralandı.

Türk Milleti’nin birliği ve bekası uğruna, ölümlere katlanan bu soylu insanların aziz ruhları için bir kez daha yüce Yaradan’dan rahmet niyaz ederken, başta aileleri olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri camiasına ve tüm Türk Milleti’ne başsağlığı dileriz. Hainler şunu unutmasınlar ki Türk’ün nefesi her daim ensenizdedir. Rahat uyu şehidim kanın yerde kalmayacak.” açıklamasında bulundu.