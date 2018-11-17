Başkan Türker, sahte hesaplara sert çıktı

Sosyal hayata bir katkı sağlayamayan gençliğin kanayan yarası uyuşturucu ile mücadelede bir adım dahi atmayan gençliğin bilinçli ve ilimle gelişmesine hiçbir katkı sağlayamayan ama seçim satına girildiğinde kendini göstermek isteyen tüm yapılara; şehrimiz ve ülkemizin geleceği için yaptığımız faaliyet ve etkinliklerimizi bu tip çalışmalarla lekeletmeyiz ve buna izin vermeyeceklerini ifade eden Başkan Ali Türker, Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanlığı olarak MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin emrinde olduklarını belirtti.

Başkan Türker açıklamasında şunları belirtti; “Malumunuz seçimlerin yaklaşması ile sahte hesaplar, menfaat çıkar ilişkileri ve birtakım farklı anketler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmaları yapanlar bir şekilde ülkü ocaklarını ve ülkü ocaklarına mensup arkadaşlarımızı da yaptıkları ve bu çalışmalarda ismini anmakta. Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı olarak, bu tip girişimlerin hiçbir zaman içinde olmadığımız gibi teamüllerimize aykırı olan bu olayların da karşısındayız. Ülkü ocakları sadece bir gençlik kuruluşu asla değil her alanda faaliyet gösteren bir eğitim ve kültür vakfıdır. Sosyal hayata bir katkı sağlayamayan gençliğin kanayan yarası uyuşturucu ile mücadelede bir adım dahi atmayan gençliğin bilinçli ve ilimle gelişmesine hiçbir katkı sağlayamayan ama seçim satına girildiğinde kendini göstermek isteyen tüm yapılara açık çağrımızdır; şehrimiz ve ülkemizin geleceği için yaptığımız faaliyet ve etkinliklerimizi bu tip çalışmalarla lekeletmeyiz ve buna izin vermeyiz. Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı olarak milliyetçi hareketin her daim emrinde, liderin yanında ve genel başkanımızın arkasındayız. Etkinlik, faaliyet ve sosyal alanda camiamızdan rakip arayan bir yapılanma varsa ve açıkça bu amacını ifade ederse, ortaokul teşkilatlarımıza bağlı bir grubumuz ile şansını denemesi tavsiyemizdir.”