Başkan Türker, “Nevşehir Belediyespor’un yanındayız”

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Türker, şehrimizin takımı Nevşehir Belediyerspor’un her daim arkasında olduklarını ifade etti.

Sporcuları, yöneticileri ve taraftarları özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, “Çarşamba günü Gazi Stadında oynanan Nevşehir Belediyespor - Tire 1922 Spor karşılaşmasına büyük bir katlım sağlayarak, şehrimizin takımına maç boyunca destek verdik. Karşılaşma 3-3’lük bir skor ile tamamlandı. Karşılaşmada başta sporcularımız olmak üzere, yöneticilerimiz ve taraftarlarımız galibiyet için özverili bir şekilde görevini yerini getirdi. Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanlığı olarak Nevşehir Belediyesporumuzun her zaman arkasında durduğumuzu belirtmek isteriz. Takımımıza bunda sonraki maçlarında başarılar dileriz.” dedi.