Başkan Türker, Çalışan Gazeteciler gününü kutladı

Görevini zor şartlar altında gecesini gündüzüne katarak icra etmeye çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığını ifade eden Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker,” bir farkındalık mesleği olan gazeteciliğin, günümüz şartlarında özverileri ile her türlü takdiri hak ettiğini belirten Başkan Ali Türker, “İlimiz basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en samimi duygularla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz” dedi.