Başkan Taşhan’a destek ziyaretleri aralıksız sürüyor

Genel kurul öncesinde zaman zaman oda üyelerini ziyaret eden Başkan Cengiz Taşhan, odanın bugüne kadar yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veriyor.

Öte yandan genel kurulda kendisini destekleme kararı alan oda üyelerinin yanı sıra Nevşehir kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerde genel kurul sürecinde Nevşehir Berberler ve Kuaförler odası başkanı Taşhan’a destek ziyaretlerinde bulunmayı sürdürüyorlar.

Nevşehir esnaf sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi Başkanı Kemal Ay ve beraberindeki heyet Başkan Taşhan’ı ziyaret ederek kendisine destek verdiler.

Taşhan, Nevşehir esnaf sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi Başkanı Kemal Ay ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.