Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Başkan Taşhan’a destek ziyaretleri aralıksız sürüyor

Nevşehir Berberler ve Kuaförler odasında önümüzdeki günlerde olağan genel kurul heyecanı yaşanacak.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:25
Başkan Taşhan’a destek ziyaretleri aralıksız sürüyor
banner230

Genel kurul öncesinde zaman zaman oda üyelerini ziyaret eden Başkan Cengiz Taşhan, odanın bugüne kadar yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veriyor.

Öte yandan genel kurulda kendisini destekleme kararı alan oda üyelerinin yanı sıra Nevşehir kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerde genel kurul sürecinde Nevşehir Berberler ve Kuaförler odası başkanı Taşhan’a destek ziyaretlerinde bulunmayı sürdürüyorlar.

Nevşehir esnaf sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi Başkanı Kemal Ay ve beraberindeki heyet Başkan Taşhan’ı ziyaret ederek kendisine destek verdiler.

Taşhan, Nevşehir esnaf sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi Başkanı Kemal Ay ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim