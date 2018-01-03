Başkan Taşhan eleştirilere de cevap verdi

Oda başkanlığına seçildiği ilk günlerde ciddi sıkıntılarla boğuştuklarını kaydeden Nevşehir Berberler, Kuaförler ve Güzellik Merkezleri odası Başkanı Taşhan, 2010 yılına kadarki süreçte oda yönetim kurulu üyelerinin büyük bir fedakarlık göstererek odanın kirasından tutunda demirbaşlarına kadar kendi ceplerinden para vermek durumunda kaldıklarını söyledi.

Nevşehir Belediyesinin desteğiyle odanın yeni bir hizmet binasına kavuştuğunu da söyleyen Başkan Taşhan, halen birçok odanın kendi hizmet binasına sahip bulunmadığının da altını çizdi.

Oda başkanlığı olarak tek kullanımlık berber ve kuaförlere destek anlamında dağıtılan ürünlerin herkese eşit bir şekilde dağıtıldığını da kaydeden Başkan Cengiz Taşhan, bu ürünlerin tek tek üyeleri dolaşarak değil, üyelerin bizzat oda başkanlığına müracaatı ile kendilerine verildiğini söyledi.

Nevşehir’deki esnaf ve sanatkar odaları arasındaki ilk seçimi büyük bir farkla kazanan Berberler, Kuaförler ve Güzellik Merkezleri odası Başkanı Taşhan’ın yönetim kurulunda; Mustafa Özcan Karaca, Seyit Mete Taşpınar, Cumhur Dilli, Mustafa Gürcan Ezilmez, Levent Şener ve Hamdi Kadir Erciyas isimleri yer aldılar.

Odanın yeni denetleme kurulunda ise; Emine Ergen, Serap Kaygusuz ve Filiz Güngören isimleri yer alıyor.