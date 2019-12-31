Başkan Süslü 31 Aralık Mekke’nin Fethi ve Yeni Yıl Münasebeti ile Kutlama Mesajı Yayınladı

Mekke’nin İslam ordusu tarafından fethedilişiyle insanlığın içinde bulunduğu karanlıktan aydınlığa kavuştuğunu belirten Başkanımız Osman Süslü , ‘’ İslam tarihinin altın sayfalarından biri olan Mekke’nin fethi bütün dünyaya ‘insanlık’ dersi vermiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) savaşmak, intikam almak yerine bağışlamayı seçerek insanların kalplerini İslam’a açmıştır. Bu fetihten sonra diğer fetihler arka arkaya gelmiş ve İslam üç kıtaya hızla yayılmaya başlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere tüm İslam âlemi için Mekke’nin fethinin mübarek olmasını Cenabı Allah’tan diliyorum. Aynı zamanda 2020’nin mazlum coğrafyasının umutları doğrultusunda dünyada adalet, barış, özgürlük ve huzur yılı olmasını diliyor, yeni yılın İslam âlemine mazlumların daha huzurlu bir yıl olması temennisiyle birlik ve beraberlik anlayışıyla şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum’’ dedi.