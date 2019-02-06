Başkan Seçen, Yaya Öncelikli Trafik Etkinliğine Katıldı

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikle "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar” hükmünün getirilmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla Yaya Öncelikli Trafik uygulaması Nevşehir’de de gerçekleştirildi.

Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçitlerinin bulunduğu alanlarda vatandaşlar ve öğrencilerin katılımı ile Yaya Öncelikli Trafik uygulaması konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit ve daire müdürleri, sivil toplum teşkilatlarının yöneticileri vatandaşların katıldığı etkinlikte Yaya Öncelikli Trafik uygulaması pratik olarak ortaya konuldu ve söz konusu uygulamaya ilişkin olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak hazırlatılan broşürler dağıtıldı.