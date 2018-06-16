Başkan Seçen, Şehit Aileleri İle Afrin Gazisine Bayram Ziyaretinde Bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Dicle Üniversitesi yerleşkesinde 20 Ocak 2017 günü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Furkan Demir ile yine Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 4 Kasım 2016 günü bomba yüklü araçla4 Kasım sabahı yapılan saldırıda şehit olan bomba imha uzmanı polis memuru Semih Turgut’un Nevşehir’de bulunan ailelerini ziyaret etti.

Seçen, Ramazan bayramı ziyareti kapsamında geçtiğimiz Mart ayı sonunda Afrin Zeytin Dalı harekatı sırasında gazilik mertebesine ulaşan Uzman Çavuş Zeki Didinmez’ e ve ailesine de ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğunu belirten Belediye Başkanı Seçen, buna karşı yapılan her türlü saldırının misliyle karşılık bulacağını söyledi. Özellikle son aylarda terör ile mücadelede önemli gelişmelerin sağlandığını dile getiren Seçen, şer odaklarının kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yanı sıra Emniyet güçleri ve korucular karşısında hüsrana uğradıklarını, terörün ana kaynak noktası konumundaki Kandil’in de tamamen temizleneceğine inandığını söyledi.

Türk Milleti’nin bu uğurda binlerce şehit verdiğine dikkat çeken Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Türk Milletinin kahraman evlatlarının hiç çekinmeden canlarını bu vatan için vermeye hazır olduğuna işaret etti.

Şehit polis memurları Semih Turgut ve Furkan Demir’in aileleri ile Afrin gazisi Zeki Didinmez ve ailesi de , Ramazan Bayramı ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e teşekkür ettiler.