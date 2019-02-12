Başkan Seçen, Rasim Arı İle Seçim Gezisine Katıldı

Hasta yakınları ve hastane personelleri ile de görüşen Başkan Seçen ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Arı, hastane çevresinde çeşitli meslek gruplarında faaliyette bulunan esnafları da ziyaret ettiler

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

Seçim çalışmaları çerçevesinde Nevşehir Devlet Hastanesinin Acil Servisi’nde tedavi olan hasta ve yakınlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ve AK Parti Nevşehir il teşkilatı yöneticileri, hastanede yatarak tedavi gören hastaları da ziyaret ederek acil şifa dileğinde bulundular.

Hasta yakınları ve hastane yöneticileri ve sağlık personelleri ile de görüşen Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, hastane ziyaretinin ardından Devlet Hastanesi çevresinde çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundular