Başkan Seçen: “Mahalle iftarları ile halkımızla daha da bütünleştik”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyesi ile halk arasında birlik ve beraberliği etkin bir şekilde tesis edilmesi anlamında mahalle iftarı uygulamasına büyük bir önem verdiklerini söyledi.

“ HALKIMIZIN HAKİMİ DEĞİL, HADİMİ OLMA ÇABASINDAYIZ’

Seçen, mahalle iftarı uygulamasının geleneksel olarak önümüzdeki Ramazan aylarında da devam ettirileceğini belirterek, uygulama ile vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi. Seçen daha sonra şöyle konuştu: “ Ramazan ayının kendine has özelliklerine de uygun bir şekilde Nevşehir Belediyesi olarak kimi zaman tek ve kimi zamanda birkaç mahallemizde oturan kardeşlerimizi iftar sofrasına davet ederek birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile birlikte iftar yapma sevincini yaşadık. Bundan dolayı değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Mahalle iftarları, inşallah bundan sonraki süreçte de geleneksel olarak düzenlenecektir. Halkımızın Hakimi değil, ancak ve ancak Hadimi olma çabası içerisindeyiz. Bizim kapımız ve gönlümüz değerli vatandaşlarımıza her daim açıktır. Vatandaşlarımız günün her saatinde bize rahatlıkla ulaşabilir, yaşadıkları sıkıntıları aktarabilirler”dedi.