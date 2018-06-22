Başkan Seçen'den Davete İcabet

Fırın Ustası, Sosyal Medyadan İşyerine Davet Ettiği Belediye Başkanı Seçen İle Sohbet Etti

Nevşehir’in Emek Mahallesi’ndeki Emek Pide Salonu’nun sahibi Murat Gün, sosyal medya üzerinden Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’i, pide fırınında ailesiyle birlikte davet etti.

Daveti kırmayan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, fırın ustasını iletmesinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Pide sahibi Murat Gün, davete icabet ettiği için Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e teşekkür etti. Gün “ İçimizden biri olarak Sayın Belediye Başkanımız Atilla Seçen’e ailem ile birlikte işyerime davet ettim. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar ve salonumuzda kendisi ile sohbet etme imkânı bulduk. Ziyaretlerinden dolayı bizleri onurlandıran Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’ de halkı ile bir ve beraber olabilmeyi temel bir düşünce olarak değerlendirdiğini belirterek : “Zaman ve imkân olması durumunda, bu tür davetlere katılmak benim için bir onur olacaktır. Gün ailesine nazik davetlerinden dolayı ben teşekkür ediyorum.” dedi.